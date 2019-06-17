В аварии под Владимиром погибли два человека

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Вечером 15 июня, около 19:15, на 13 километре дороги «Александров-Балакирево» в Александровском районе столкнулись Renault Logan и ВАЗ-21102. Об этом сообщил сайт телеканала «
По предварительной информации полицейских, 37-летний житель города Александрова на Renault Logan двигался в сторону поселка Балакирево, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102, которым управлял 40-летний житель одного из поселков Александровского района.
Водитель и 32-летний пассажир отечественного автомобиля скончались на месте происшествия. Второго пассажира ВАЗа и водителя автомобиля Renault Logan с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение.
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