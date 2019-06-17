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9:40, 17 июня 2019 379
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Шиловский фестиваль «Слава Добрыни» вошел в десятку этнографических событий лета 1

Шиловский фестиваль «Слава Добрыни» вошел в десятку этнографических событий лета

Фото: Издательство «Пресса»

Историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни», который проходит в Шилове, вошел в топ-10 этнографических событий этого лета. Рейтинг популярности праздников на открытом воздухе в регионах России составило аналитическое агентство ТурСтат.

Так, в первую десятку самых интересных этнофестивалей и фольклорных праздников вошли:

  • «МИР Сибири, Шушенское, Красноярский край;
  • «Бажовский фестиваль», Демарино, Челябинская область;
  • «Зарайская слобода», Зарайск, Московская область;
  • «Бушуевский фестиваль», Златоуст, Челябинская область;
  • «Прокопьевская ярмарка», Великий Устюг, Вологодская область;
  • «День семьи, любви и верности», Муром, Владимирская область;
  • «Голос кочевников», Ацагат, Бурятия;
  • «Родники Алтая», Усть-Кокса, Республика Алтай;
  • «Слава Добрыни», Шилово, Рязанская область;
  • «Новгородское Купалье», Великий Новгород.

Восьмой Межрегиональный историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни», посвященный памяти русского богатыря Добрыни Никитича, пройдет в Шилове 10 августа.


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