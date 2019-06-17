Шиловский фестиваль «Слава Добрыни» вошел в десятку этнографических событий лета

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Фото: Издательство «Пресса»
Историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни», который проходит в Шилове, вошел в топ-10 этнографических событий этого лета. Рейтинг популярности праздников на открытом воздухе в регионах России составило аналитическое агентство
Так, в первую десятку самых интересных этнофестивалей и фольклорных праздников вошли:
Восьмой Межрегиональный историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни», посвященный памяти русского богатыря Добрыни Никитича, пройдет в Шилове 10 августа.
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