Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:54, 17 июня 2019 179
 0    0

Рязанский путешественник Атласов пересек Северный полярный круг

Рязанский путешественник Атласов пересек Северный полярный круг

Рязанский путешественник Виктор Атласов, который совершает автономную экспедицию к Морю Лаптевых, пересек Северный полярный круг. Об этом он сообщил Рязанскому музею путешественников 17 июня.

Двигаясь по Лене на резиновой лодке, Атласов миновал поселок Жиганск. «Я снова стал полярником», — сказал рязанец.

По его словам, экспедиция проходит «без особых проблем, если не считать недавнего шторма, который вынудил несколько дней ждать у Лены погоды».

Сейчас Атласова лежит в Оленекскую протоку — одну из трех, ведущих к Морю Лаптевых.

Напомним, очередная экспедиция рязанского путешественника началась 5 мая.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 20 839
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 2
1:46, 13 июня 2019 20 063
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
8:35, 13 июня 2019 11 922
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
14:58, 8 июня 2019 11 567
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
18:10, 9 июня 2019 11 068
В Рязани на Оке утонул подросток
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум