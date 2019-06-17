Рязанский путешественник Атласов пересек Северный полярный круг

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Рязанский путешественник Виктор Атласов, который совершает автономную экспедицию к Морю Лаптевых, пересек Северный полярный круг. Об этом он сообщил Рязанскому музею путешественников 17 июня.
Двигаясь по Лене на резиновой лодке, Атласов миновал поселок Жиганск. «Я снова стал полярником», — сказал рязанец.
По его словам, экспедиция проходит «без особых проблем, если не считать недавнего шторма, который вынудил несколько дней ждать у Лены погоды».
Сейчас Атласова лежит в Оленекскую протоку — одну из трех, ведущих к Морю Лаптевых.
Напомним, очередная экспедиция рязанского путешественника началась 5 мая.
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