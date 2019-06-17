Рязанские полицейские депортировали шестерых иностранцев. Видео

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанские полицейские депортировали шестерых иностранцев, которые недавно освободились из исправительных колоний. Об этом сообщила
«Ранее трое из них — выходцы из Таджикистана, Молдовы и Азербайджана были осуждены за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Второй гражданин Таджикистана получил судимость за участие в групповом разбое, уроженец Узбекистана отбыл наказание за изнасилование, а гражданин Украины — за кражу», — рассказали в полиции.
Сотрудники сопроводили иностранцев в международный аэропорт «Домодедово». Согласно действующему законодательству, дальнейший въезд в Россию им запрещен на пять лет.
Всего с начала 2019 года из Рязанской области за пределы России депортировали 95 человек.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа соревнования по мотокроссу в Скопин приехали спортсмены из двадцати регионов. Итоги
|
cледующая новость →Начальником рязанской жилинспекции стал экс-руководитель уральского МЧС
В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.