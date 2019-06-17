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13:04, 17 июня 2019 223
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Рязанские полицейские депортировали шестерых иностранцев. Видео

Рязанские полицейские депортировали шестерых иностранцев. Видео

Рязанские полицейские депортировали шестерых иностранцев, которые недавно освободились из исправительных колоний. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«Ранее трое из них — выходцы из Таджикистана, Молдовы и Азербайджана были осуждены за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Второй гражданин Таджикистана получил судимость за участие в групповом разбое, уроженец Узбекистана отбыл наказание за изнасилование, а гражданин Украины — за кражу», — рассказали в полиции.

Сотрудники сопроводили иностранцев в международный аэропорт «Домодедово». Согласно действующему законодательству, дальнейший въезд в Россию им запрещен на пять лет.

Всего с начала 2019 года из Рязанской области за пределы России депортировали 95 человек.


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