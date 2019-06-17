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Рязанские мастера изготовили скульптуру для огненного шоу в Вологде. Об этом пишет
Кибитку передвижного театра для фестиваля «Город ремесел» слепили из глины. На ней изображены шуты и скоморохи.
Перед началом работы рязанцы создали бумажный эскиз скульптуры. На ее изготовление потребовалось около 120-150 килограммов огнеупорной глины.
«Фигуру создаем при помощи жгутовой техники. Из куска глины делам жгут и начинаем надавливать круговыми движениями на стенку изделия. Эта техника очень древняя. Когда не было гончарного круга, мастера таким образом делали посуду, горшки», — рассказал мастер-керамист Виктор Кудрявцев.
Скульптуру посвятили Году театра в России.
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