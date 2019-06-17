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По итогам 2018 года Рязанская область оказалась в середине рейтинга благосостояния семей, заняв 49-е место. Исследование провело
Рейтинг рассчитывался по остатку от зарплаты после минимальных расходов на основании данных Росстата.
Согласно опубликованным данным, в 2018 году в Рязанской области максимальный остаток в семье с одним ребенком составлял 33 742 рубля в месяц, с двумя детьми — 24 232 рубля. Год назад остаток составлял 29 348 и 20 287 рублей соответственно. За год регион потерял шесть строчек.
В топ рейтинга вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня.
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