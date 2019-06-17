Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:04, 17 июня 2019 263
 0    0

Рязанец избил до смерти нового знакомого

Рязанец избил до смерти нового знакомого

Рязанец избил до смерти нового знакомого. Инцидент произошел 26 мая 2018 года в квартире дома на улице Циолковского, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что компания молодых людей, среди которых потерпевший был «новеньким», выпивала. Во время застолья два мужчины поссорились.

По данным следствия, 24-летний ранее судимый рязанец избил собутыльника. От полученных травм последний скончался в больнице.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

«Обвиняемый отрицал свою вину, однако собранные по делу доказательства позволили изобличить его в совершении преступления», — говорится в сообщении.

В настоящее время материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
История о том, как корреспондент RZN.info впервые в цирк ходил

История о том, как корреспондент RZN.info впервые в цирк ходил

В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 20 881
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 2
1:46, 13 июня 2019 20 126
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
8:35, 13 июня 2019 11 937
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
14:58, 8 июня 2019 11 576
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
18:10, 9 июня 2019 11 079
В Рязани на Оке утонул подросток
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум