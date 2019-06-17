RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанец избил до смерти нового знакомого. Инцидент произошел 26 мая 2018 года в квартире дома на улице Циолковского, сообщил
Известно, что компания молодых людей, среди которых потерпевший был «новеньким», выпивала. Во время застолья два мужчины поссорились.
По данным следствия, 24-летний ранее судимый рязанец избил собутыльника. От полученных травм последний скончался в больнице.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.
«Обвиняемый отрицал свою вину, однако собранные по делу доказательства позволили изобличить его в совершении преступления», — говорится в сообщении.
В настоящее время материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Приокском загорелся частный дом. Видео
|
cледующая новость →Концерты, конкурсы и флешмобы. Липецкая мэрия утвердила программу мероприятий на День молодежи
В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».