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17:20, 17 июня 2019 1 580
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Рязанцы убрались в Торговом городке. Фото 1

Рязанцы убрались в Торговом городке. Фото

Рязанцы убрались в Торговом городке. Информация об этом появилась в группе «Рязанская ВДНХ».

С территории вывезли мусор, а также скосили кустарники возле павильонов и пропололи траву.

«Мы хотим, чтобы этот архитектурный комплекс снова ожил. Чтобы в нашем любимом городе появилось еще одно достопримечательное место. Поэтому мы собираемся по средам в 18 часов на уборку территории, а в воскресенье на семейные праздники», — отметили активисты.


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