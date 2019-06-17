Рязанцы убрались в Торговом городке. Фото

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Рязанцы убрались в Торговом городке. Информация об этом появилась в группе «Рязанская ВДНХ».
С территории вывезли мусор, а также скосили кустарники возле павильонов и пропололи траву.
«Мы хотим, чтобы этот архитектурный комплекс снова ожил. Чтобы в нашем любимом городе появилось еще одно достопримечательное место. Поэтому мы собираемся по средам в 18 часов на уборку территории, а в воскресенье на семейные праздники», — отметили активисты.
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