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18:11, 17 июня 2019 119
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Рязанцы создали петицию «За чистый воздух»

Рязанцы создали петицию «За чистый воздух»

Рязанцы создали петицию «За чистый воздух». Ее опубликовали на сайте Change.org

«Количество предприятий, не обеспечивающих очистку выбросов, увеличивается с каждым годом и охватило уже весь город. В воздухе почти каждый день ощущаются неприятные запахи различного происхождения. В основном, выбросы происходят в ночное время, когда люди спят, но все чаще люди чувствуют запах и вечером, во время прогулок с детьми, животными или просто по пути с работы домой», — говорится в описании петиции.

Местные жители попросили:

  • разработать и провести комплекс мер, который выявит виновных в загрязнении воздуха. Нарушителей привлечь к ответственности в соответствии с законами РФ, вплоть до приостановки работы предприятий.
  • привлечь к этому вопросу независимых экспертов, ученых-экологов, представителей общественных экологических организаций.
  • Обеспечить общественный контроль за ходом данных мероприятий.
  • Результаты проверок и мониторинга загрязнения воздуха опубликовать в СМИ Рязанской области, а также на сайтах министерств и управлений без сокрытия фактов.
  • Определить и наказать всех должностных лиц, причастных к сокрытию, замалчиванию проблемы, умышленно или неумышленно препятствовавших решению вопроса и/или не исполнявших свои обязанности.
  • Обеспечить контроль воздуха во всех неблагонадежных точках. А если это невозможно — обеспечить оперативный выезд лаборатории с прибытием на место в течении не более 30 минут в любое время суток. Обеспечить такой выезд по первому требованию граждан.

Напомним, ранее в Дашково-Песочне у памятника Скобелеву прошел пикет «За чистый воздух».

К акции присоединились жители микрорайона, в том числе пенсионеры, женщины с детьми, студенты. Они держали в руках плакаты «Нам решать, чем дышать», «Нам необходим чистый воздух», «Чистый воздух — надежда на жизнь».

Активисты рассказали, что недовольны состоянием воздуха в Рязани и пожаловались на регулярные выбросы вредных веществ в атмосферу.


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