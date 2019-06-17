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Рязанцы создали петицию «За чистый воздух». Ее опубликовали на сайте
«Количество предприятий, не обеспечивающих очистку выбросов, увеличивается с каждым годом и охватило уже весь город. В воздухе почти каждый день ощущаются неприятные запахи различного происхождения. В основном, выбросы происходят в ночное время, когда люди спят, но все чаще люди чувствуют запах и вечером, во время прогулок с детьми, животными или просто по пути с работы домой», — говорится в описании петиции.
Местные жители попросили:
Напомним, ранее в Дашково-Песочне у памятника Скобелеву
К акции присоединились жители микрорайона, в том числе пенсионеры, женщины с детьми, студенты. Они держали в руках плакаты «Нам решать, чем дышать», «Нам необходим чистый воздух», «Чистый воздух — надежда на жизнь».
Активисты рассказали, что недовольны состоянием воздуха в Рязани и пожаловались на регулярные выбросы вредных веществ в атмосферу.
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