Рязанцам напомнили о возможности записаться в детсад через МФЦ

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцам напомнили, что встать на очередь в детсад можно через центр «Мои документы». Госпошлину за эту услугу платить не нужно.
При обращении в МФЦ при себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации по месту жительства или месту пребывания и документы, подтверждающие льготы (при наличии).
Кроме того, нужно приложить документы, подтверждающие родственные отношения с ребенком, если у него и родителя разные фамилии.
В бланк заявления потребуется внести данные о заявителе и сведения о ребенке, указать не более четырех детсадов.
Более подробную информацию можно получить на
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Еще на трех рязанских улицах появятся игровые и спортивные площадки
В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.