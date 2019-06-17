Группа компаний «ЕДИНСТВО» вошла в топ-10 застройщиков России по объему ввода жилья

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Группа компаний «ЕДИНСТВО» поднялась на седьмое место в топе застройщиков России по объему ввода жилья в 2019 году. Об этом говорят данные Единого реестра застройщиков (ЕРЗ) на июнь 2019 года.
В прошлом году ГК «ЕДИНСТВО» занимала 19 место, в 2017 году — 30 место.
За 2019 год, по данным ЕРЗ, ГК «ЕДИНСТВО» ввела в эксплуатацию 101 167 кв м. Группа компаний вошла в топ-10 застройщиков, обогнав компании из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края.
Напомним, группа компаний «ЕДИНСТВО» стала лидером по объему ввода жилья в эксплуатацию в 2018 году в Рязанской области с показателем 176 994 кв м. Диплом, подтверждающий это звание, вручили на пресс-конференции Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) и НИУ ВШЭ об итогах 2018 года в жилищном строительстве, которая состоялась в феврале этого года.
Проектные декларации опубликованы на сайте наш.дом.рф
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРосгидромет назвал самый солнечный город России
|
cледующая новость →Шиловский фестиваль «Слава Добрыни» вошел в десятку этнографических событий лета
В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.