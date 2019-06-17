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9:44, 17 июня 2019 296

Группа компаний «ЕДИНСТВО» вошла в топ-10 застройщиков России по объему ввода жилья

Группа компаний «ЕДИНСТВО» вошла в топ-10 застройщиков России по объему ввода жилья

Группа компаний «ЕДИНСТВО» поднялась на седьмое место в топе застройщиков России по объему ввода жилья в 2019 году. Об этом говорят данные Единого реестра застройщиков (ЕРЗ) на июнь 2019 года.

В прошлом году ГК «ЕДИНСТВО» занимала 19 место, в 2017 году — 30 место.

За 2019 год, по данным ЕРЗ, ГК «ЕДИНСТВО» ввела в эксплуатацию 101 167 кв м. Группа компаний вошла в топ-10 застройщиков, обогнав компании из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края.

Напомним, группа компаний «ЕДИНСТВО» стала лидером по объему ввода жилья в эксплуатацию в 2018 году в Рязанской области с показателем 176 994 кв м. Диплом, подтверждающий это звание, вручили на пресс-конференции Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) и НИУ ВШЭ об итогах 2018 года в жилищном строительстве, которая состоялась в феврале этого года.

Проектные декларации опубликованы на сайте наш.дом.рф


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