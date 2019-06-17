Гендиректор рязанской фирмы задолжал сотрудникам более миллиона зарплаты

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Гендиректор рязанской фирмы, производящей строительные и металлические конструкции, задолжал 21 сотруднику 1 миллион 200 тысяч рублей. Зарплату они частично не получали с апреля по сентябрь 2018 года, сообщили в прокуратуре Московского района.
«При этом необходимые денежные средства на счетах коммерческой организации на тот момент имелись», — отметили в пресс-службе.
В отношении руководителя фирмы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ. В ходе предварительного следствия вину подсудимой доказали.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанцам напомнили о возможности записаться в детсад через МФЦ
RZN.info предлагает читателям вспомнить всех рязанских сенаторов, их кипучую деятельность о любопытные факты из биографии.