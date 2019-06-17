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19:57, 17 июня 2019 77
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Еще на трех рязанских улицах появятся игровые и спортивные площадки

Еще на трех рязанских улицах появятся игровые и спортивные площадки

На проезде Речников, а также на улицах Пойменная и Новоселов появятся новые игровые и спортивные площадки. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

На обустройство игровой площадки на улице Пойменной выделили 664 914 рублей. На эти деньги установят карусель, качалку на пружине, игровой комплекс и теневой металлический навес.

На улице Новоселов в районе домов №3 и №5/1 за 623 929 рублей установят брусья для комплексного развития мышц спины и рук, двойные качели с гибкими подвесами, детский игровой комплекс, турник, скамьи для пресса, эллиптический тренажер и песочницу с горкой, оформленную в морской тематике.

На проезде Речников продолжится благоустройство территории, которое началось в прошлом году. Там установят беседку, три качалки для детей от трех лет, брусья, четыре тренажера для занятия воркаутом, а также спортивный комплекс в виде альпинистской стенки для детей младшего возраста. Общая стоимость контракта составила 604 743 рубля.

Деньги на обустройство площадок выделили из городского бюджета.

Работы на объектах выполнит ООО «Атрикс 62». Срок их выполнения — 30 дней с момента заключения контракта.

Напомним, детская площадка также появится в Недостоеве.


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