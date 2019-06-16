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9:18, 16 июня 2019 529
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Рязанцы на Сабантуй соревновались в борьбе «Кулеш» и конных скачках. Фото

Рязанцы на Сабантуй соревновались в борьбе «Кулеш» и конных скачках. Фото

Фото: Издательство «Пресса»

Рязанцы на Сабантуй соревновались в борьбе «Кулеш» и конных скачках. Народный татарский праздник по случаю окончания весенних полевых работ отметили в субботу, 15 июня, в селе Азеево Ермишинского района, сообщает издательство «Пресса».

На гуляния приехали гости из Татарстана и художественные коллективы из Сасовского и Касимовского районов.

На празднике можно было попробовать национальные блюда и купить сувениры.

В конных скачках победили жители Пителина Алексей Щепетков (1 место) и Петр Михайлин (2 место). Им вручили главный приз — барана.


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