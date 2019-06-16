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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Николай Любимов рассказал об успехах рязанского здравоохранения в День медицинского работника. По его словам, отрасль «демонстрирует существенные успехи по целому ряду важнейших направлений»: регион отметили в числе лучших субъектов по результатам внедрения принципов «бережливого производства», больницы расширили свои возможности за счет цифровых технологий.
«Рязанская область сделала большой шаг вперед высокотехнологичная медицина, продолжается развитие службы трансплантологии и донорства. Создаются новые ФАПы в районах, укрепляется кадровый потенциал», — перечислил губернатор.
Как отметил Любимов, система здравоохранения области «выходит на новый этап развития», чтобы улучшить качество и доступности медицинской помощи.
Перед профессиональным праздником рязанские медики
© RZN.info
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