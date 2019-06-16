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Директора пронского предприятия оштрафовали за добычу воды без лицензии. Об этом
Проверка показала, что у ресурсоснабжающей организации нет необходимых документов на использование участка для добычи воды. Руководителю предприятия внесли представление. Его также признали виновным в административном правонарушении по части 1 статьи 7.3 КоАП и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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