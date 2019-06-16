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14:33, 16 июня 2019 145
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Директора пронского предприятия оштрафовали за добычу воды без лицензии

Директора пронского предприятия оштрафовали за добычу воды без лицензии

Директора пронского предприятия оштрафовали за добычу воды без лицензии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Проверка показала, что у ресурсоснабжающей организации нет необходимых документов на использование участка для добычи воды. Руководителю предприятия внесли представление. Его также признали виновным в административном правонарушении по части 1 статьи 7.3 КоАП и оштрафовали на 30 тысяч рублей.


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