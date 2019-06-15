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11:49, 15 июня 2019 141
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В Вене открыли выставку с экспонатами из дома родителей Есенина

В Вене открыли выставку с экспонатами из дома родителей Есенина

В Вене открыли выставку с экспонатами из дома родителей Сергея Есенина. Экспозицию «Мой край задумчивый и нежный» открыли в Российском центре науки и культуры. Ее представил музей-заповедник поэта.

На открытии экспозиции были директор музея-заповедника Есенина Борис Иогансон и генеральный секретарь Австрийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы Эрих Пойтнер.

Посетители могут увидеть фотографии и прижизненные издания Сергея Есенина, а также графические работы, которые проиллюстрируют стихотворения поэта разных лет, и современные снимки Константинова.

Фото Российского центра науки и культуры в Вене


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