В Сапожке не нашли дорожные знаки и разметку на нескольких улицах

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В Сапожке не нашли разметку на пяти улицах. В двух местах дорожные знаки отсутствовали или требовали замены,
На шести улицах нужно провести «ямочный ремонт».
Прокурор района направил в суд 13 исков, чтобы устранить выявленные нарушения.
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».