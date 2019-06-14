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Владимирская прокуратура проверила условия содержания животных в передвижном зоопарке. Об этом сообщил
Проверка произошла в связи с публикациями в СМИ о жестоком обращении на передвижной зоовыставке «Живые тропики». Ее провели сотрудники Муромской городской прокуратуры.
В ходе осмотра установлено, что этот передвижной зоопарк организован юридическим лицом, зарегистрированным в Омске. В нем содержится 65 экзотических животных (в основном тропические), необходимые ветеринарные диагностические исследования, прививки и обработки проведены, что подтверждается ветеринарным свидетельством.
Оснований для привлечения организаторов зоовыставки к ответственности за жестокое обращение с животными не найдено.
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