Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:40, 14 июня 2019 146
 0    0

Владимирская прокуратура проверила условия содержания животных в передвижном зоопарке

Владимирская прокуратура проверила условия содержания животных в передвижном зоопарке

Владимирская прокуратура проверила условия содержания животных в передвижном зоопарке. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Проверка произошла в связи с публикациями в СМИ о жестоком обращении на передвижной зоовыставке «Живые тропики». Ее провели сотрудники Муромской городской прокуратуры.

В ходе осмотра установлено, что этот передвижной зоопарк организован юридическим лицом, зарегистрированным в Омске. В нем содержится 65 экзотических животных (в основном тропические), необходимые ветеринарные диагностические исследования, прививки и обработки проведены, что подтверждается ветеринарным свидетельством.

Оснований для привлечения организаторов зоовыставки к ответственности за жестокое обращение с животными не найдено.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:13, 1 июня 2019 20 970
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
1:46, 13 июня 2019 19 024
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
8:54, 13 июня 2019 18 840
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 1
10:47, 2 июня 2019 12 579
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
14:58, 8 июня 2019 11 443
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум