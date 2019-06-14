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17:20, 14 июня 2019 175
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В Туле на улице Лейтейзена загорелась квартира

В Туле на улице Лейтейзена загорелась квартира

В Туле на улице Лейтейзена загорелась квартира. Об этом написало информационное агентство «Тульские новости».

Как рассказали очевидцы, в Туле на улице Литейзена, дом 3 на девятом этаже горит квартира. На месте уже работают сотрудники МЧС.

Официальной информации о причинах происшествия пока нет.


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