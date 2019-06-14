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В Туле на улице Лейтейзена загорелась квартира. Об этом написало информационное агентство «
Как рассказали очевидцы, в Туле на улице Литейзена, дом 3 на девятом этаже горит квартира. На месте уже работают сотрудники МЧС.
Официальной информации о причинах происшествия пока нет.
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