Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:47, 14 июня 2019 129
 0    0

В Тамбовской области за сутки раскрыли четыре преступления, связанные с торговлей наркотиками

В Тамбовской области за сутки раскрыли четыре преступления, связанные с торговлей наркотиками

В Тамбовской области за сутки раскрыли четыре преступления, связанные с торговлей наркотиками. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Из незаконного оборота изъято около восьмисот граммов наркотических средств.

Днем 13 июня в Тамбове в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на улице Октябрьской задержан 34-летний местный житель. В кармане его одежды обнаружено и изъято 84 грамма марихуаны, которую он нарвал на территории заброшенного дома в Тамбове.

В этот же день полицейские в пригороде Инжавино по подозрению в незаконном обороте наркотиков остановили 31-летнего мужчину, у которого в полимерном пакете обнаружили и изъяли 200 граммов невысушенной марихуаны. С его слов, наркотики он нарвал на пустыре в пригороде Инжавино.

500 граммов невысушенной марихуаны обнаружили полицейские города Мичуринска у 49-летнего жителя Наукограда, которого остановили полицейскими на улице Октябрьской. Со слов задержанного мужчины, марихуану он нарвал в поле для личного потребления.

Полграмма синтетического наркотика «спайс» удалось изъять у 36-летнего мужчины в Тамбове. С его слов, он приобрел наркотик через тайник для личного потребления.

По всем фактам сотрудниками полиции проводятся проверки.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе?

Отвечает прокуратура. Можно ли курящему соседу запретить «дымить» на балконе? 3

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:13, 1 июня 2019 20 987
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
1:46, 13 июня 2019 19 055
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 4
8:54, 13 июня 2019 18 997
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 1
10:47, 2 июня 2019 12 581
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
14:58, 8 июня 2019 11 445
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум