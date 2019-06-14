RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Тамбовской области за сутки раскрыли четыре преступления, связанные с торговлей наркотиками. Об этом сообщил
Из незаконного оборота изъято около восьмисот граммов наркотических средств.
Днем 13 июня в Тамбове в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на улице Октябрьской задержан 34-летний местный житель. В кармане его одежды обнаружено и изъято 84 грамма марихуаны, которую он нарвал на территории заброшенного дома в Тамбове.
В этот же день полицейские в пригороде Инжавино по подозрению в незаконном обороте наркотиков остановили 31-летнего мужчину, у которого в полимерном пакете обнаружили и изъяли 200 граммов невысушенной марихуаны. С его слов, наркотики он нарвал на пустыре в пригороде Инжавино.
500 граммов невысушенной марихуаны обнаружили полицейские города Мичуринска у 49-летнего жителя Наукограда, которого остановили полицейскими на улице Октябрьской. Со слов задержанного мужчины, марихуану он нарвал в поле для личного потребления.
Полграмма синтетического наркотика «спайс» удалось изъять у 36-летнего мужчины в Тамбове. С его слов, он приобрел наркотик через тайник для личного потребления.
По всем фактам сотрудниками полиции проводятся проверки.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Михайловском районе шесть дней подряд будут массово отключать газ
|
cледующая новость →Рязанских медиков наградили перед профессиональным праздником
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.