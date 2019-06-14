В Пронске «ГАЗель» вылетела в кювет. Фото

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Фото: Издательство «Пресса»
В пятницу около 14:00 в Пронске столкнулись «ГАЗель» и Toyota. Об этоом пишет ИД «
ДТП произошло у спуска около улицы Инвалидной.
Водитель «ГАЗели» объяснил, что он заснул за рулем и выехал на «встречку».
Никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
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