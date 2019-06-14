В поселке и деревне Рязанского района на два дня отключат газ

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В поселке Александрово и деревне Зеленево Рязанского района на два дня отключат газ. Об этом сообщил
С 8 часов 20 августа до 17 часов 22 августа «Газпром межрегионгаз Рязань» проведет работы по замене фланцевых соединений.
Ранее сообщалось о ремонте 4-5 июня.
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».