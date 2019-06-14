В Калужской области легковушка сбила пешехода

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В пятницу, 14 июня, в 11:22 спасателям поступило сообщение о ДТП в Козельске. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.
ДТП произошло на улице Чкалова в Козельске.
На месте происшествия работали 9 человек — спасатели, патруль ДПС, бригада скорой помощи.
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Калужской области
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