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Фото: Pixabay.com
Рязанцев пригласили на фестиваль искусств в Крым. «Тавриду-АРТ» проведут с 20 по 26 августа,
Участников ждут восемь «арт-кварталов», отличающихся по видам искусств, где организуют кастинги, конкурс проектов, творческие коллаборации и создание коллективных арт-манифестов. Также всех ждет концерт с участием российских и мировых артистов, световое шоу и фейерверки.
Фестиваль пройдет на территории форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в «Солнечной долине» (бухта Капсель, Судак). Ожидается, что в нем поучаствуют порядка 30 тысяч человек.
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