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15:33, 14 июня 2019 128
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Минтранс рассказал о строительстве сасовского обхода

Минтранс рассказал о строительстве сасовского обхода

Рязанский минтранс рассказал о строительстве сасовского обхода. На странице во «ВКонтакте» ведомство опубликовало фотографии и уточнило, что рабочие смонтировали все 12 балок будущего моста через реку Сасовка.

На путепроводе через железную дорогу продолжают монтировать стойки. Дорожники насыпают щебень для основания дороги. Ее протяженность составить 3, 87 километра.

В минтрансе отметили, что работы ведут с «опережением графика, соблюдением технологий и строгим контролем качества».

Напомним, объездную дорогу начали прокладывать 13 лет назад. Тогда рабочие выложили половину дороги (около четырех километров) и заморозили строительство.

Возведение возобновили в 2019 году, объект планируют завершить до конца года.

После строительства обхода закроют прямой въезд в город.

Фото рязанского минтранса


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