Милота в реальном времени. Московский зоопарк запустит трансляцию из вольеров панд

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Московский зоопарк запустит трансляцию из вольеров панд Жуи и Диндин. Там установят восемь камер, сообщил
Понаблюдать за животными в режиме реального времени можно будет с 1 июля на официальном
«В России большие панды живут только в Московском зоопарке. Самец Жуи и самка Диндин поселились там в конце апреля. Животных передал на временное содержание Китай. Медведи будут находиться в столице 15 лет», — говорится в сообщении.
Камеры будут в круглосуточном режиме фиксировать сеансы кормления, игры и тренинги с киперами.
Фото с сайта мэра Москвы
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