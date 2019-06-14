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Липецкая область получит 160 миллионов рублей на развитие индивидуального строительства. Об этом сообщил
Средства из федерального бюджета должны поступить в конце 2019 года.
Липецкая область реализует пилотный проект поддержки индивидуального жилищного строительства. В настоящий момент возведение индивидуальных домов ведется на трех участках. Жилье строят по льготной ипотеке.
Кредит на ИЖС выдается под 12% годовых. После того, как на участке будет возведён дом, ставка снизится 10,9%.
«Из 900 тысяч квадратных метров введенного в 2018 году в строй жилья в Липецкой области 72% занимает индивидуальное жилищное строительство, а кредитов для него выдано только 80. Нужно решать проблему, — подчёркивает врио главы региона Игорь Артамонов. — Мы должны показать пример всей стране, как стимулировать индивидуальное жилищное строительство».
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