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12:22, 14 июня 2019 211
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Липецкая область получит 160 миллионов рублей на развитие индивидуального строительства

Липецкая область получит 160 миллионов рублей на развитие индивидуального строительства

Липецкая область получит 160 миллионов рублей на развитие индивидуального строительства. Об этом сообщил сайт администрации региона.

Средства из федерального бюджета должны поступить в конце 2019 года.

Липецкая область реализует пилотный проект поддержки индивидуального жилищного строительства. В настоящий момент возведение индивидуальных домов ведется на трех участках. Жилье строят по льготной ипотеке.

Кредит на ИЖС выдается под 12% годовых. После того, как на участке будет возведён дом, ставка снизится 10,9%.

«Из 900 тысяч квадратных метров введенного в 2018 году в строй жилья в Липецкой области 72% занимает индивидуальное жилищное строительство, а кредитов для него выдано только 80. Нужно решать проблему, — подчёркивает врио главы региона Игорь Артамонов. — Мы должны показать пример всей стране, как стимулировать индивидуальное жилищное строительство».


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