Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 15-16 июня

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные мероприятия, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В Рязани проходит, ставший уже традиционным фестиваль «Кремлевские вечера», в рамках которого каждый день в Рязанском кремле проходят концерты под открытым небом. 15 июня зрители услышат музыкально-литературную композицию по поэме Н. В Гоголя «
А 16 июня фестиваль завершится
В клубе Svoboda 16 июня выступит группа
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».