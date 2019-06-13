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Женщины-осужденные начали заниматься йогой в рязанской колонии. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.
В колонии-поселении № 4 в Рязанской области в свободное от работы время для осужденных организовали досуг на выбор: живопись, спорт, кулинария или иностранный язык.
У женщин наибольшей популярностью пользуется гимнастика с элементами йоги. Кружок, организованный этой весной, на данный момент активно посещает третья часть всех отбывающих наказание.
График занятий отдельно составляется. Они проходят в зале в присутствии сотрудников воспитательной службы.
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