В рязоблдуме прошли публичные слушания по исполнению бюджета за 2018 год

В четверг, 13 июня, в рязанской облдуме прошли публичные слушания по исполнению бюджета за 2018 год. На них присутствовали депутаты, представители регионального правительства, министерств и ведомств, муниципальных образований, общественных организаций и объединений

Открыл публичные слушания председатель областной Думы Аркадий Фомин, который подчеркнул значимость общественного обсуждения формирования и расходования средств регионального бюджета.

«Бюджетная политика в 2018 году была направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Рязанской области, на выполнение кредитных обязательств. Отмечу, что более 75 процентов всех бюджетных расходов носили социальный характер. Бюджет был сформирован в программном формате и ориентирован на достижение стратегических целей развития региона, в числе которых поддержка инноваций, цифровой экономики, информационных технологий, создание условий для развития бизнеса», — рассказал Аркадий Фомин.

С докладом об исполнении бюджета за 2018 год выступила министр финансов Марина Наумова. Она отметила, что основные задачи бюджетной политики на прошлый год — обеспечение сбалансированности регионального бюджета и выполнение условий соглашения с министерством финансов по снижению госдолга.

Доходная часть консолидированного бюджета области составила 63,9 миллиарда рублей. Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 48,9 миллиарда. Расходы исполнены в сумме 62 миллиарда рублей, что выше, чем в 2017 году на 6,8 миллиарда. Профицит консолидированного бюджета — 1,9 миллиарда рублей.

По результатам 2018 года областной бюджет исполнен по доходам в объеме 52,7 миллиарда рублей, в больше степени за счет налоговых поступлений. Расходы — 50,4 миллиарда. Профицит областного бюджета сложился в объеме 2,3 миллиарда рублей.

«В основном профицит сложился за счет поступления доходов выше прогнозируемого объема, а также за счет поступления дотаций из федерального бюджета в декабре прошлого года в размере 1,1 миллиарда рублей», — сказала Наумова.

Объем безвозмездных поступлений вырос на 20,7% от первоначально утвержденного бюджета и составил 15,1 миллиарда рублей. Субсидии федерального бюджета на реализацию государственных программ составили 4,4 миллиарда рублей.

Наумова отметила, что особое внимание в 2018 году уделили повышению оплаты труда бюджетникам. На эти цели направили один миллиард 234 миллиона рублей. Более 30% расходов составили межбюджетные трансферты муниципальным образованиям — 15,3 миллиарда.

Расходы на обслуживание государственного долга — 44 миллиона рублей. Для сокращения расходов привлекались краткосрочные кредиты из федерального казначейства, были досрочно погашены коммерческие кредиты.

«Благодаря жесткой долговой политике Рязанская область ни разу не нарушила условий соглашения с минфином РФ по сокращению госдолга», — подчеркнула Наумова. Госдолг Рязанской области на 1 января 2019 года составил 22 млрд 818 млн рублей. Почти 60% — это бюджетные кредиты, 41,5% — это коммерческие кредиты. Просроченных обязательств регион не имеет.

На реализацию 18 государственных и семи ведомственных целевых программ направили 49 миллиардов рублей. Основной объем средств направили на развитие образования (12 млрд рублей), на цели социальной защиты и поддержки населения (7,1 млрд), на развитие здравоохранения (7,6 млрд рублей), АПК (3,1 млрд рублей), а также дорожное хозяйство и транспорт (6,3 миллиарда). Основной объем средств в рамках данной программы направили на обслуживание, ремонт и капремонт дорог регионального и муниципального значения. Средства также пошли на финансирование мер соцподдержки по льготному проезду отдельным категориям граждан (335 миллионов рублей).

На слушаниях участники смогли задать интересующие вопросы. Речь шла о полученных доходах от акцизов на крепкий алкоголь, реализации в регионе проекта «Центр занятости — новый формат», строительстве автомобильных дорог, мерах поддержки предприятий, занимающихся экспортной деятельностью.

Председатель регионального объединения работодателей «Рязанская ассоциация экономического сотрудничества предприятий» Владимир Кутенцын спросил, как в 2018 году освоили средства, выделенные на реконструкцию теплосетей. Министр ТЭК и ЖКХ Андрей Горелов сказал, что проблема с теплоснабжением в последние годы была серьезной. По поручению губернатора Николая Любимова, все муниципальные образования разработали планы реконструкции и замене теплосетей.

«В прошлом году эта программа заработала достаточно успешно: в Рязани заменили девять участков магистральных тепловых сетей. Это привело к снижению аварийности на 34%, — рассказал Горелов — В текущем году на данные цели предусмотрена такая же сумма, средства распределены между муниципальными образованиями в рамках программ, которые они подготовили».

Председатель общественного совета при региональном парламенте Станислав Сливин спросил про положение дел в сфере среднего профессионального образования. Замминистра образования и молодежной политики Ольга Васина ответила, что в прошлом году на эту сферу направили около 24 миллионов рублей. Это позволило организовать десять лабораторий, получить 230 рабочих мест для студентов по подготовке IT-специальностям. Также средства направили на ремонт в четырех образовательных учреждениях среднего профессионального образования, оформлена сетевая площадка на базе рязанского технологического колледжа.

По словам Васиной, работа продолжится и в 2019 году: министерство выиграло конкурсный отбор на предоставление политехническому колледжу федерального финансирования на развитие мастерских в сфере машиностроения.

В заключение слушаний председатель профильного комитета облдумы Михаил Агапкин отметил, что мнения участников будут учтены в дальнейшем при рассмотрении отчета об исполнении областного бюджета за 2018 год на комитете по бюджету и налогам и на заседании думы.