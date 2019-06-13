В Рязани стартовали продажи квартир с «панорамой 360»

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Отмечается, что большое внимание девелопер уделили выбору оконных систем для остекления проекта.
«Жилой комплекс имеет множество преимуществ: фитнес-зал для владельцев квартир, закрытая территория галереи, служба сервиса премиум-класса, а наибольший интерес у наших клиентов вызывает уникальный панорамный этаж», — поделились в пресс-центре «Мармакс».
По словам представителей компании, благодаря мультифункциональному стеклу «SunGuard» в квартирах комплекса будет всегда тепло — стекло устойчиво к воздействию прямых солнечных лучей, имеет специальное покрытие предотвращающее проникновение UF-излучения.
«Внутреннее стекло покрыто пленкой триплекс, что позволяет также безопасно использовать его не только в остеклении комнат, но и лоджий, избегая использования железного ограждения, — рассказали в компании. — Из окон угловых квартир девятого этажа открываются прекрасные виды на город, что создает эффект панорамы 360».
«Мармакс» подчеркнул, что здесь дети могут играть в любые активные игры: в прятки, устраивать гонки или домашний чемпионат по футболу — мультифункциональное стекло выдержит любые детские шалости.
«В Рязани на данный момент это единственное предложение с каминами и панорамным этажом в сегменте бизнес-класса. Новый комплекс объединит людей, которые ценят настоящий комфорт, творческую свободу и здоровый образ жизни», — заключили в пресс-центре.
Забронировать квартиру на панорамном этаже в комплексе бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» можно уже сейчас по телефону 500-005.
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