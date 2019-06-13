В «Фотодоме» откроется выставка графических работ Сусанны Ханоян

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В четверг, 13 июня, в «Фотодоме» на улице Почтовой откроется вторая персональная выставка Сусанны Ханоян. Экспозиция «Графика» собрала более 50 работ, выполненных в течение последних 15 лет.
По словам художницы, «героями» ее рисунков становятся, как правило, старые вещи.
«Меня всегда привлекал мир поживших, видавших виды и имеющих свою историю предметов. Моя мама называет их „хламом и рухлядью“, но я на нее не обижаюсь, а просто иду вслед за своей тягой к этим теплым, наполненным временем вещам», — рассказала она.
Выставка «Графика» Сусанны Ханоян будет открыта до начала июля. «Фотодом» работает ежедневно с 10:00 до 19:00, кроме воскресенья, вход свободный.
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».