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В Борковском карьере утонул 42-летний мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.
В ведомстве отметили, что рязанец утонул во вторник, 11 июня. Его тело подняли из 1-го Борковского карьера на следующий день.
По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.
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