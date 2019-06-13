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Тумчанин украл у знакомого икону Иисуса Христа. Об этом сообщила
В полицию обратился 44-летний местный житель, который рассказал, что вернувшись домой увидел взломанную дверь.
Прибывшие на место полицейские узнали, что похитили икону, изготовленную несколько лет назад на одной из специальных фабрик. Пострадавший рассказал, что ранее один 32-летний мужчина неоднократно просил продать ему икону, но мужчина отказывался.
Выяснилось, что этот мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Оперативники приехали к нему домой. В беседе хозяин дома отрицал свою причастность к пропаже иконы и утверждал, что не знает о ее судьбе.
«По характерному расположению предметов и мебели полицейские предположили, что совсем недавно хозяин либо делал перестановку, либо пытался что-то спрятать, причем, под кроватью. Попросив разрешения заглянуть под кровать, полицейские нашли там похищенную икону», — рассказали в пресс-службе.
Похищенное изъяли.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.
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