Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:25, 13 июня 2019 166
 0    0

Тумчанин украл у знакомого икону Иисуса Христа

Тумчанин украл у знакомого икону Иисуса Христа

Тумчанин украл у знакомого икону Иисуса Христа. Об этом сообщила пресс-служба региональног УМВД.

В полицию обратился 44-летний местный житель, который рассказал, что вернувшись домой увидел взломанную дверь.

Прибывшие на место полицейские узнали, что похитили икону, изготовленную несколько лет назад на одной из специальных фабрик. Пострадавший рассказал, что ранее один 32-летний мужчина неоднократно просил продать ему икону, но мужчина отказывался.

Выяснилось, что этот мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Оперативники приехали к нему домой. В беседе хозяин дома отрицал свою причастность к пропаже иконы и утверждал, что не знает о ее судьбе.

«По характерному расположению предметов и мебели полицейские предположили, что совсем недавно хозяин либо делал перестановку, либо пытался что-то спрятать, причем, под кроватью. Попросив разрешения заглянуть под кровать, полицейские нашли там похищенную икону», — рассказали в пресс-службе.

Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:13, 1 июня 2019 20 417
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
12:46, 31 мая 2019 19 841
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
1:46, 13 июня 2019 14 833
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 3
10:47, 2 июня 2019 12 388
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
14:58, 8 июня 2019 11 368
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум