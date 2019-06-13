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17:39, 13 июня 2019 173
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Рязанец пообещал подростку 40 тысяч за нападение на его возлюбленную, но денег не дал

Рязанец пообещал подростку 40 тысяч за нападение на его возлюбленную, но денег не дал

На улице Сельских Строителей напали на женщину. Ей распылили в лицо газ из баллончика и отобрали сумку, в которой хранились личные документы, сотовый телефон и 43 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники опросили пострадавшую и узнали, что среди ее знакомых выделялся 41-летний рязанец, который был в близких отношениях с пострадавшей, но недавно женщина перестала с ним общаться. По ее словам, мужчина «сердился на нее, ревновал и был способен на какую-нибудь месть».

В беседе с пострадавшей также выяснилось, что в похищенной сумке были документы, необходимые для выезда на отдых за границу. Она отметила, что «ревнивец знал об этих планах и сообщил, что гневно их не одобряет».

Позже сотрудникам удалось установить, что к нападению причастен 15-летний местный житель, а подговорил его 41-летний рязанец. Злоумышленников задержали.

По предварительной информации, мужчина решил проучить свою бывшую подругу и предложил знакомому за 40 тысяч рублей отобрать у женщины сумку.

«По версии рязанца, в сумке были нужные ему документы, он потом вернет их рязанке и женщина обращаться в полицию не будет. Он показал подростку дом, где проживает женщина. После нескольких дней раздумий подросток решил воспользоваться предложением и, подкараулив рязанку, отобрал сумку. Затем передал ее знакомому, но денег так и не получил», — рассказали в пресс-службе.

Часть похищенного изъяли.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).


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