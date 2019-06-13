Рязанец пообещал подростку 40 тысяч за нападение на его возлюбленную, но денег не дал

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На улице Сельских Строителей напали на женщину. Ей распылили в лицо газ из баллончика и отобрали сумку, в которой хранились личные документы, сотовый телефон и 43 тысячи рублей. Об этом сообщила
Оперативники опросили пострадавшую и узнали, что среди ее знакомых выделялся 41-летний рязанец, который был в близких отношениях с пострадавшей, но недавно женщина перестала с ним общаться. По ее словам, мужчина «сердился на нее, ревновал и был способен на какую-нибудь месть».
В беседе с пострадавшей также выяснилось, что в похищенной сумке были документы, необходимые для выезда на отдых за границу. Она отметила, что «ревнивец знал об этих планах и сообщил, что гневно их не одобряет».
Позже сотрудникам удалось установить, что к нападению причастен 15-летний местный житель, а подговорил его 41-летний рязанец. Злоумышленников задержали.
По предварительной информации, мужчина решил проучить свою бывшую подругу и предложил знакомому за 40 тысяч рублей отобрать у женщины сумку.
«По версии рязанца, в сумке были нужные ему документы, он потом вернет их рязанке и женщина обращаться в полицию не будет. Он показал подростку дом, где проживает женщина. После нескольких дней раздумий подросток решил воспользоваться предложением и, подкараулив рязанку, отобрал сумку. Затем передал ее знакомому, но денег так и не получил», — рассказали в пресс-службе.
Часть похищенного изъяли.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).
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