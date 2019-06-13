При столкновении двух «Мерседесов» и «Киа» в Шиловском районе пострадали семь человек

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В аварии с двумя Mercedes и Kia, которая произошла 12 июня в Шиловском районе, пострадали семь человек. Об этом сообщила
Машины
По предварительной информации, 28-летний москвич на Mercedes-Benz E-500 превысил скорость и врезался в Mercedes-Benz Vito под управлением 28-летнего водителя. После этого второй автомобиль по касательной столкнулся с Kia Cerato, за рулем которого был 42-летний рязанец.
В результате травмы получили водители Mercedes, 25-летний пассажир Mercedes-Benz E-500, а также пассажиры Mercedes-Benz Vito в возрасте 35, 17, 22 и 24 лет. Все они обращались за медпомощью.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Борковском карьере утонул 42-летний мужчина
|
cледующая новость →Безработный обокрал липчанку в магазине
В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.