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10:46, 13 июня 2019 909
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При столкновении двух «Мерседесов» и «Киа» в Шиловском районе пострадали семь человек

При столкновении двух «Мерседесов» и «Киа» в Шиловском районе пострадали семь человек

Фото: УМВД по Рязанской области

В аварии с двумя Mercedes и Kia, которая произошла 12 июня в Шиловском районе, пострадали семь человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Машины столкнулись примерно в 14:55 на 279-ом километре трассы М-5.

По предварительной информации, 28-летний москвич на Mercedes-Benz E-500 превысил скорость и врезался в Mercedes-Benz Vito под управлением 28-летнего водителя. После этого второй автомобиль по касательной столкнулся с Kia Cerato, за рулем которого был 42-летний рязанец.

В результате травмы получили водители Mercedes, 25-летний пассажир Mercedes-Benz E-500, а также пассажиры Mercedes-Benz Vito в возрасте 35, 17, 22 и 24 лет. Все они обращались за медпомощью.


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