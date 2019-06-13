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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в среду, 12 июня, на улице Крупской иномарка сбила 19-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло в 21:35 около пешеходного перехода.
По предварительной информации, девушка переходила дорогу в неположенном месте, когда на нее наехал Hyundai Matrix под управлением 38-летней женщины.
Пострадавшую доставляли в больницу, но позже отпустили.
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