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12:02, 13 июня 2019 110
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На новую ливневку в Рязани требуется 400 миллионов, но у мэрии нет денег

На новую ливневку в Рязани требуется 400 миллионов, но у мэрии нет денег

На строительство новой ливневой канализации в Рязани требуется 400 миллионов. Об этом в четверг, 13 июня, во время отчета в гордуме сообщила и.о. мэра Елена Сорокина.

По ее словам, на строительство уже разработана проектно-сметная документация, но работы не ведутся из-за отсутствия средств.

Сорокина отметила, что «внештатные ситуации по оттоку ливневых стоков» возникают на улицах Дзержинского, Грибоедова, Промышленной, Октябрьской, Дачной, Новикова-Прибоя и Куйбышевском шоссе.

Она подчеркнула, что причинами становится отсутствие ливневки или аварийное состояние коллекторов.


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