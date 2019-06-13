На новую ливневку в Рязани требуется 400 миллионов, но у мэрии нет денег

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На строительство новой ливневой канализации в Рязани требуется 400 миллионов. Об этом в четверг, 13 июня, во время отчета в гордуме сообщила и.о. мэра Елена Сорокина.
По ее словам, на строительство уже разработана проектно-сметная документация, но работы не ведутся из-за отсутствия средств.
Сорокина отметила, что «внештатные ситуации по оттоку ливневых стоков» возникают на улицах Дзержинского, Грибоедова, Промышленной, Октябрьской, Дачной, Новикова-Прибоя и Куйбышевском шоссе.
Она подчеркнула, что причинами становится отсутствие ливневки или аварийное состояние коллекторов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанца осудили за распространение наркотиков через «закладки»
|
cледующая новость →Во Владимирской области юноша пытался угнать машину, но испугался и сбежал
В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.