RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Елена Сорокина отчиталась о работе мэрии в 2018 году. Доклад и.о. мэра Рязани представила городской думе в четверг, 13 июня.
Практически все фракции интересовала программа развития муниципального транспорта, которую мэрия анонсировала еще в 2018 году.
Сорокина отметила, что исследование пассажиропотока уже завершилось, но сама концепция пока не готова.
Руководитель администрации предложила «организовать диалог с депутатами и специалистами по разработки программы развития». Сроки подготовки концепции Сорокина называть отказалась.
Депутатов интересовало количество пожеланий граждан, которое администрация смогла выполнить по итогам 2018 года.
Так, на сэкономленные 22 млн рублей в Рязани по просьбам жителей установили 14 детских площадок, отремонтировали тротуары, дорожки, провели ямочный ремонт, разработали проектную документацию для ремонта дорог в Борках, установили светофор на пересечении улиц Гоголя и Черновицкой.
Также депутатов интересовало благоустройство города и контроль за сорванными сроками. «Несмотря на явные недочеты по выполненным работам во дворах и парках, программа „Формирование комфортной городской среды“ остается востребованной и влияет на инвестиционную привлекательность города. Наша задача усилить контроль и не срывать сроки», — отметила Сорокина.
Она заявила, что в 2018 году торги прошли поздно и «ни о каком качестве не могло быть и речи». В этом году мэрия провела торги на ремонт дворов заранее и прием работ пройдет уже в июне. Кроме того, депутаты интересовались нехваткой мест в яслях.
Сорокина заявила, что в городе продолжается строительство новых зданий и пристройки у уже существующим. «Сейчас потребность в яслях обеспечена на 50%. За три года эту проблему мы должны решить», — подчеркнула и.о. мэра. В завершении Сорокина рассказала о доходах муниципальных предприятий.
По итогам 2018 года из 17 предприятий — девять ушли в минус. «Но все не так уж плохо», — отметила Сорокина. В сумме предприятия показали доход в 167 миллионов рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПоловина многодетных семей в России находится за чертой бедности — Голикова
|
cледующая новость →Рязанский фонд капремонта через суд обязал Минобороны России погасить долг
В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.