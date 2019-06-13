Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:58, 13 июня 2019 257
 0    0

Елена Сорокина отчиталась о работе мэрии в 2018 году

Елена Сорокина отчиталась о работе мэрии в 2018 году

Елена Сорокина отчиталась о работе мэрии в 2018 году. Доклад и.о. мэра Рязани представила городской думе в четверг, 13 июня.

Практически все фракции интересовала программа развития муниципального транспорта, которую мэрия анонсировала еще в 2018 году.

Сорокина отметила, что исследование пассажиропотока уже завершилось, но сама концепция пока не готова.

Руководитель администрации предложила «организовать диалог с депутатами и специалистами по разработки программы развития». Сроки подготовки концепции Сорокина называть отказалась.

Депутатов интересовало количество пожеланий граждан, которое администрация смогла выполнить по итогам 2018 года.

Так, на сэкономленные 22 млн рублей в Рязани по просьбам жителей установили 14 детских площадок, отремонтировали тротуары, дорожки, провели ямочный ремонт, разработали проектную документацию для ремонта дорог в Борках, установили светофор на пересечении улиц Гоголя и Черновицкой.

Также депутатов интересовало благоустройство города и контроль за сорванными сроками. «Несмотря на явные недочеты по выполненным работам во дворах и парках, программа „Формирование комфортной городской среды“ остается востребованной и влияет на инвестиционную привлекательность города. Наша задача усилить контроль и не срывать сроки», — отметила Сорокина.

Она заявила, что в 2018 году торги прошли поздно и «ни о каком качестве не могло быть и речи». В этом году мэрия провела торги на ремонт дворов заранее и прием работ пройдет уже в июне. Кроме того, депутаты интересовались нехваткой мест в яслях.

Сорокина заявила, что в городе продолжается строительство новых зданий и пристройки у уже существующим. «Сейчас потребность в яслях обеспечена на 50%. За три года эту проблему мы должны решить», — подчеркнула и.о. мэра. В завершении Сорокина рассказала о доходах муниципальных предприятий.

По итогам 2018 года из 17 предприятий — девять ушли в минус. «Но все не так уж плохо», — отметила Сорокина. В сумме предприятия показали доход в 167 миллионов рублей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:13, 1 июня 2019 20 548
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
12:46, 31 мая 2019 19 853
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
1:46, 13 июня 2019 16 187
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 3
8:54, 13 июня 2019 13 595
Задержан Сергей Карабасов — СМИ
10:47, 2 июня 2019 12 405
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум