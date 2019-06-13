ЦИК рекомендовал Просянникова на должность председателя рязанского облизбиркома

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ЦИК России рекомендовал Алексея Просянникова на должность председателя рязанского облизбиркома. Вопрос рассмотрели в четверг, 13 июня, на заседании комиссии.
«Не знаю поздравить вас или посочувствовать вам. Тяжелая работа, не маленький регион. Но у нас есть надежда что с этой непростой задачей вы справитесь», — отметил замглавы ЦИК Николай Булаев.
Председателя изберут тайным голосованием региональной комиссии. Заседание намерены провести в понедельник или вторник.Ранее Просянников досрочно
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