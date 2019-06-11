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В здании бывшего кинотеатра в Рязани открылся «Магнит». Магазин начал свою работу в субботу, 8 июня.
Он занимает часть здания, в остальной располагается выставочный центр.
Напомним, кинотеатр открылся в 1967 году и проработал до начала 2000-х годов. В 2002 году здание кинотеатра было арендовано, после чего там начались строительные работы, которые так и не были завершены.
В апреле 2013 года здание приватизировали и
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