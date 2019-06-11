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В Москве задержали мужчину, устроившего погром в редакции «Сноба». Об этом сообщил «
В полиции пояснили, что задержанный — 24-летний житель ближнего зарубежья. На него заведено уголовное дело о краже.
Напомним, ранее появилась
Чуть позже появились фото из разгромленной редакции «
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Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.