Опубликованы фото из разгромленной редакции «Сноба»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Сотрудники редакции «Сноба» опубликовали в своей
Напомним, ранее появилась информация о том, что неизвестный «полностью разгромил редакцию» издания.
Об этом
В офис проникли ночью 10 июня. Чудинова не знает мотивы человека, устроившего погром. Она также не смогла оценить ущерб, поскольку с девяти утра в редакции работает криминалист.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВжух и… В центре Тумы до сих пор стоит новогодняя елка
|
cледующая новость →В Липецке выпал крупный град и затопило дороги. Фото
Редакция публикует одно из расследований в знак солидарности с задержанным журналистом.