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До конца весенней сессии в Госдуму внесут законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков, не связанное со сбытом. Об этом написал телеканал «
Как рассказал изданию руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств при комитете Госдумы по законодательству Николай Брыкин, инициатива поддержана профильными ведомствами.
Заседание, на котором могут принять решение о внесении законопроекта, состоится 20 июня.
Законопроект предполагает перевести хранение и приобретение наркотиков из категории тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести.
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