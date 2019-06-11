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12:44, 11 июня 2019 109
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В четверг на семи рязанских улицах отключат свет

В четверг на семи рязанских улицах отключат свет

В четверг, 13 июня, на семи рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на трансформаторной подстанции с 9:30 до 19:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Пойменная, дома с 1 по 49;
  • Пойменный проезд, дома с 34 по 46;
  • Михайловское шоссе, дома с 88 по 184;
  • 1-й Михайловский проезд, дома 3, 4, 5, 7;
  • 2-й Михайловский проезд, дома с 3 по 9;
  • 3-й Михайловский проезд, дома с 2 по 15;
  • улица поселок Машинистов, дома с 1 по 16.

Работы производит МУП «РГРЭС».


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