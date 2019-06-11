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Рязанца осудили за незаконную торговлю наркотиками. Об этом сообщил
В начале декабря 2017 года несколько человек через интернет предложили мужчине продавать синтетические наркотики в Рязанской области. Осужденный на предложение согласился.
В феврале 2018 года осужденный сделал несколько «закладок», общей массой около килограмма.
В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся.
Подсудимого приговорили к шести годам тюрьмы.
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