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22:30, 11 июня 2019 203
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Рязанца осудили за незаконную торговлю наркотиками

Рязанца осудили за незаконную торговлю наркотиками

Рязанца осудили за незаконную торговлю наркотиками. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

В начале декабря 2017 года несколько человек через интернет предложили мужчине продавать синтетические наркотики в Рязанской области. Осужденный на предложение согласился.

В феврале 2018 года осужденный сделал несколько «закладок», общей массой около килограмма.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Подсудимого приговорили к шести годам тюрьмы.


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