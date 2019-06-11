Дети сотрудников Рязанского приборного завода встретились с космонавтом

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Спортивный комплекс «Лучезарный» АО «ГРПЗ» (входит в АО «КРЭТ») посетил космонавт, Герой России Сергей Авдеев, который летал в космос три раза. В общей сложности он провел на орбите более двух лет, совершил восемь выходов в открытый космос. Самый длительный полет составил 379 суток 14 часов 51 минуту 10 секунд.
В первую смену в лагере отдыхают около 300 детей. Почти все захотели пообщаться с настоящим космонавтом, поэтому встреча проходила на центральной площадке лагеря под открытым небом.
Отдыхающих интересовало, как чувствует себя человек в невесомости, зачем землянам покидать свою планету, как скоро космический туризм станет обычным делом.
«То, о чем я не успел рассказать, вы увидите в тех видеоматериалах, что я вам привез, — сказал Сергей Авдеев после часовой беседы. — Это съемки на МКС, которые показывают жизнь космонавтов на станции. Я рад, что вы такие любознательные, и готов приезжать к вам еще».
Встречу с космонавтом организовало руководство АО «ГРПЗ». Советник генерального директора Алексей Гончар — в прошлом главный инженер ВКС (1995 — 1997 гг.) — сам неоднократно участвовал в подготовке запуска ракет космического назначения. В 2018 году он каждую смену общался с детьми из «Лучезарного», рассказывая им о полетах в космос, и обещал следующим летом приехать с тем, кто непосредственно работал на орбите.
Для интересного и разнопланового отдыха детей в «Лучезарном» подготовили большую образовательную, а также спортивную и развлекательную программы.
Спортивный комплекс принимает около 2 000 детей ежегодно во время каникул. Дети работников завода отдыхают в «Лучезарном» на льготных условиях — за 10% от стоимости путевки. Льготные путевки выделяются также для регионального министерства и городского управления образования и молодежной политики.
Спортивный комплекс АО «ГРПЗ» «Лучезарный» находится в Спасском районе Рязанской области. В лесном массиве на территории 7,2 гектара расположены пять корпусов, столовая, крытая веранда, помещения для работы кружков, библиотека. В лагере есть два бассейна c подогревом, веревочный парк, футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисные столы, хоккейная коробка, спортивная полоса препятствий, Wi-Fi. В 2018 году появился новый аттракцион — лазертаг. Вся территория огорожена и находится под круглосуточной охраной.
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