Жителю Шацка грозит до пяти лет тюрьмы за кражу велосипеда

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Шацке задержали мужчину, укравшего велосипед. Об этом сообщил
Полицейские ночью заметили велосипедиста, который явно был нетрезв и остановили его.
45-летний мужчина сильно занервничал при виде полицейских и попытался скрыться, бросив велосипед. Выяснилось, что велосипед краденый. Причем, злоумышленник не мог вспомнить от какого здания он похитил велосипед, чтобы быстрее добраться домой.
Сотрудники полиции проводили злоумышленника в отдел полиции, а затем прошли по улице и нашли владельца велосипеда. Оказалось, что 55-летний житель города Шацка оставил на ночь свой велосипед за открытыми воротами и проходивший мимо нетрезвый мужчина воспользовался этим. Похищенное изъяли.
Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанский депутат Просянников досрочно покинул облдуму
|
cледующая новость →Жительница Спас-Клепиков нашла кошелек и сняла с карты 54 тысячи
«Читай-город» составил список книг топ-блогеров, которые знают все об отношениях, могут поделиться самыми вкусными рецептами и рассказать, как создать дом мечты и раскрутить свой блог.