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В Липецке завершился первый этап чемпионата России по пляжному волейболу. Победителями стали пары Илья Лешуков и Константин Семенов, а также Дарья Мастикова и Полина Цыганова, сообщил ВК «
Лучшими на этапе стали игроки ВК «Подмосковье».
Серебро завоевали Сергей Алфимов/Александр Ужегов (Реутов/Касимов) и Александра Моисеева/Екатерина Сырцева (ВК «Подмосковье»).
«Бронзу» увезли пары Игорь Величко (ВК Обнинск)/Максим Худяков (ВК «Подмосковье») и Александра Ганенко/Анастасия Фролова («Динамо» Москва).
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